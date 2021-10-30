VALİ ARSLANTAŞ, EKO-TURİZM KONSEPTİNDE ÖNEMLİ BİR OTEL YATIRIMININ AÇILIŞINI YAPTI

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak İlçesine bağlı Kızılseki köyü'nde Eko- Turizm konseptinde hizmet veren Milyos Hobit Otel'in açılış törenine katıldı. Düzenlenen açılış töreninde, Dua okunması ve kurdele kesiminin ardından otelin resmi açılışı yapildı. Açılışın ardından işletme sahipleri Engin Erkan, Mesut Karakaya ve davetliler ile birlikte oteli gezen Vali Arslantaş, yetkililerden bilgiler aldı. Eşsiz doğal güzellikleri, kültürel mirası ve antik kentleri ile önemli bir Kültür ve Turizm Şehri olan İlimizin Turizm altyapısına hizmet edecek bu önemli yatırımın hayırlı olmasını dileyen Vali Arslantaş, eko turizm konsepti ile farklı bir tatil anlayışı sunan işletme sahiplerini tebrik etti. Açılışa başta Vali Arslantaş olmak üzere Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik ve Sayın Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı. Alb. Mustafa Güder, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hasan Yalçın Mecikoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

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