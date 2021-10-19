VALİ ARSALNTAŞ "İŞİMDEYİM, GÜVENDEYİM PROJESİ" AÇILIŞ VE TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi, 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Arslantaş, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP)" Hibe Programı kapsamında desteklenen "İşimdeyim, Güvendeyim Projesi" nin Açılış ve Tanıtım Toplantısına katıldı. MAKÜ Lavanta Tepesi Otelde gerçekleşen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın devamında İşimdeyim, Güvendeyim Projesinin tanıtım filmi gösterildi ve protokol konuşmaları gerçekleşti. Programda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, Isparta Süleyman Demirel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, Burdur 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Boyacıoğlu, Bucak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Mecikoğlu konuşma yaptılar. Toplam bütçesi 197. 914, 15 Avro olan "İşimdeyim, Güvendeyim projesi" Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Burdur I, Burdur II ve Bucak Organize Sanayi Bölgeleri ortaklığında yürütülecek. 18 ay sürecek proje kapsamında, iş kazalarını ve yaralanmaları azaltmak için mermer sektöründe iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını ve gelişimini artırmak amaçlanıyor. Aynı zamanda Isparta, Burdur, Burdur II ve Bucak Organize Sanayi Bölgelerinde madencilik alanında faaliyet gösteren 47 şirket yöneticisi ve 3330 çalışanın bireysel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve sosyal diyaloğa katılımlarını sağlamak proje hedefleri arasında yer alıyor.

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