Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? - Haberler
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Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

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Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

"Üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıt buldu. Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Ancak vatandaşlarımız hala merakını gidermekte. YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu. Peki, Üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde üniversitelerin büyük bir bölümünü evde geçiren öğrenciler, yeni dönemde fakültelerine dönebilecekler mi merak ediyor. Üniversitelerde eğitim döneminin başlayacağı tarih geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerde eğitim döneminin başlayacağı tarih geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." açıklaması yaptı. Bazı üniversiteler öğrenim hayatına başladı.

Özel üniversiteler ise belirttikleri tarihlerde eğitim hayatına başlayacak. Dersler hibrit olarak devam edecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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