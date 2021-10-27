UKRAYNA'DA YAKALANAN FETÖ'NÜN SÖZDE IRAK SORUMLUSU 2 ŞÜPHELİYE 4 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Güre Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Her iki sanık da öğretmenlik dışında örgütsel bir faaliyetlerinin bulunmadığını savundu. Sanıklar son sözlerinde, tahliyelerini ve beraatlerini talep ettiler.

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