Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Haberler
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Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ- Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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