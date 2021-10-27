Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 896 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 947 testte 26 bin 896 vaka tespit edildi. 210 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 542 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 947 testte 26 bin 896 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 542 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26 bin 896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Kovid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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