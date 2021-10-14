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Son dakika haberleri! Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Arabanın altında böyle sürüklemiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Arabanın altında böyle sürüklemiş

- Otomobil ile çarpıp, 450 metre sürüklemiş

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaralanmasına neden olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (40), eski eşinin kocası Ş.Y.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi yakınlarında kullandığı 09 ACF 135 plakalı otomobil ile çarptı. Otomobil altında kalan Ş.Y. bulvar üzerinde yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından otomobil ile bölgeden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay kameralara yansıdı

Yaşanan olayın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde, E.A.'nın kullandığı otomobilin altında Ş.A'yı sürükleyip üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri! Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Arabanın altında böyle sürüklemiş

Son dakika haberleri! Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Arabanın altında böyle sürüklemiş

Son dakika haberleri! Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Arabanın altında böyle sürüklemiş

Son dakika haberleri! Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı...Arabanın altında böyle sürüklemiş
İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Son Dakika Haberleri
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