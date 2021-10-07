Son dakika gündem: Cezaevlerinden dışarıya bilgi taşıyan PKK'lı teröristlere operasyon

İZMİR (İHA) - PKK/KCK terör örgütünü adına silahlı/silahsız faaliyet yürüten, tutuklu ve hükümlüler ile cezaevlerinde görüşmeler yaparak terör örgütü sorumlularının talimatlarını aktaran, cezaevlerinden aldıkları örgütsel bilgileri de dışarıda siyasi ve ideolojik faaliyet yürüten şahıslara aktardığı tespit edilen 12 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütünü adına silahlı/silahsız faaliyet yürüten tutuklu ve hükümlü şahıslar ile cezaevlerinde görüşmeler yaparak terör örgütü sorumlularının talimatlarını aktaran, cezaevlerinden aldıkları örgütsel bilgileri de dışarıda siyasi ve ideolojik faaliyet yürüten şahıslara aktardığı tespit edilen, 12 şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı.

Bugün saat 06.30 sıralarında, İzmir merkezli olarak Manisa ve Hatay illerinde, Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (EGE TUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) ve İzmir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) isimli derneklere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalama çalışmalarına ise devam edildiği ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve adı geçen derneklerde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeren kitap, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

(Ali Gözeten-İHA)

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