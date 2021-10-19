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Son dakika haberleri! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika gündem haberi... ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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