Son dakika haberi... Tarım personeline silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Tarım personeline silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Tarım personeline silahlı saldırı: 1 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilçe Tarım personeline, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda personel yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Tarım personeline silahlı saldırı: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilçe Tarım personeline, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda personel yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi, ilçe Tarım ve orman Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kimliği tespit edilmeyen bir kişi İlçe Tarım Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen K.K. ile kapıda tartıştı, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıs, belinde taşıdığı tabancayla, K.K'ye defalarca ateş açtı. K.K' silahtan çıkan mermilerle vücudun değişik yerlerinden yaralandı. Olay sonrası saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.

Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika haberi... Tarım personeline silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Tarım personeline silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Tarım personeline silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Tarım personeline silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri
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