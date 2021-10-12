Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huzur Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 7 Ekim'de söz konusu adrese operasyon düzenledi. Aramada, yasa dışı olarak üretilmiş çok sayıda silah, mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.