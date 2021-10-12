Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huzur Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 7 Ekim'de söz konusu adrese operasyon düzenledi. Aramada, yasa dışı olarak üretilmiş çok sayıda silah, mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Husumetlisinden kaçarken sırtından vurulmuştu! Olay anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti, 1 kişi hayatını kaybetti

Nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti, 1 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Demet Akalın Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Sergio Perez Stefan Kuntz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:31:21. #1.11#