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Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'huzur' operasyonları: 211 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'huzur' operasyonları: 211 gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 211 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 36 kişi tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son bir haftada yaptıkları uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 211 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 36 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için il merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 04.10.2021-10.10.2021, tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 141 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 32 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 22 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 150 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 63 adet kartuş, 8 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 43 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 04-10-10-2021 tarihinde yapılan 61 ayrı çalışmada il merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Balya, Gönen, Gömeç, Havran, İvrindi, Burhaniye ve Erdek ilçelerinde 70 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 66 şahıs da haklarında yapılan işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 1 kilo 172 gram metamfetamin, 161 gram esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 424 adet sentetik ecza hap, 7 gram bonzai, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'huzur' operasyonları: 211 gözaltı

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'huzur' operasyonları: 211 gözaltı

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'huzur' operasyonları: 211 gözaltı

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'huzur' operasyonları: 211 gözaltı

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 'huzur' operasyonları: 211 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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