Son dakika gündem: Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nde katılımcılara yöresel ikram yapıldı

Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye Başkanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyokarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021) devam ediyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ikinci günü, yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti. Katılımcılara ve davetlilere, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi.

Zafer Turistik Otelciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, festivalle termal kenti Afyonkarahisar'ın adını gastronomi alanında dünyaya duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu konuda başarıl olacaklarına inandıklarını dile getiren Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Festivale, ilk gün olduğu gibi bugün de ilgi çok yoğun. Buradaki çok sayıda firma, ücretsiz ikramlarda bulunuyor. Özellikle Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri sucuk döner ve ızgara ile şekerleme ürünleri çok beğeniliyor. Katılımcıların stantlara ilgi ve alakası çok yüksek. İnşallah, festivalimiz amacına ulaşacak."

Şef Ramazan Doruklu da festivalde yöresel ürünler ve engelsiz yemek yarışmalarının yapıldığını anlattı.

Yarışmalarda heyecanın dorukta olduğuna dikkat çeken Doruklu, "Yarışmacılar, gastronomi şehrinde oldukları için çok heyecanlılar. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen katılımcılar, buradaki yarışmalarda derece elde etmek istiyorlar." dedi.

Festivalde stant açan firma sahibi Ayşe Safkurşun ise etkinliğin çok yoğun geçtiğini ve Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerine ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Etkinlik, hafta sonu da devam edecek.