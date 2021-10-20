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SLOGAN ATAN İŞÇİLERE MÜDAHALE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Öte yandan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sırasında Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 1 haftadır CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi yapan 4 işçi de eylemini sürdürdü.

Öte yandan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sırasında Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 1 haftadır CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi yapan 4 İşçi de eylemini sürdürdü. Genel merkez önünde slogan atan işçilere polis müdahale etti. İşçilerden 2'si ekip aracına bindirilirken, diğeri kendisine yere attı. Polis, yerden kalkmayan işçiyi kollarından tutarak ekip aracına götürdü. İşçi, "Şişli Belediyesi bizi işten çıkardı. Genel Merkeze konuşmaya geldik, bizim talebimizi kabul etmediler. 7 gündür burada açlık grevindeyiz" dedi.

SLOGAN ATAN İŞÇİLERE MÜDAHALE

SLOGAN ATAN İŞÇİLERE MÜDAHALE

SLOGAN ATAN İŞÇİLERE MÜDAHALE

SLOGAN ATAN İŞÇİLERE MÜDAHALE
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