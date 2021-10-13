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Sandıklı'dan kısa kısa

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Sandıklı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında yürüyüş, bisiklet, pickleball, masa tenisi turnuvaları değişik yaş gruplarındaki gençlerin birbirinden güzel mücadelesi ile kutlandı.

Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde yapılan turnuvalarda dereceye giren sporculara günün anısına madalya takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Araz, "Amatör Spor Haftası etkinliği sona erdi. Bizlere bu bağlamda maddi ve manevi desteğini eksik etmeyen Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e, çalışanlarına, tüm katılımcılara ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Öğrenciler Havai Caminin tarihini öğrendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Camiler ve Din Görevlileri haftası kapsamında tarihi cami hakkında bilgi sahibi oldu.

İlçede 171 yıllık tarihi geçmişe sahip Havai Camine geçen öğrenciler imam Sadettin Şener'den bilgiler aldı.

2014 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan ve 2015 yılında tekrar ibatede açılan tarihi caminin en önemli özelliğinin içerisinde bulunan hat satanı yazı ve eserlerin altın varakla işlenmiş olmasının yanında içerisinin bir çok bölümünün ahşaptan yapılmış olması olduğu ifade edildi.

Caminin yanında bulunan yaklaşık 200 yıllık mezarlarda da o tarihlerde medrese olarak hizmet veren medresenin öğretmenlerinin mezarları olduğu belirtildi.

Bilgilendirmeden dolayı Cami İmamına teşekkür eden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Yasin Filiz, öğrencilerin bulunduğu bölgedeki tarihi değerleri tanımalarının önemli olduğunun altını çizdi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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