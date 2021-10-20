Rusya'da günlük Covid-19 can kaybında yeni rekor

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte bin 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'da korona virüs salgınında günlük ölüm sayısı rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle bin 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte 76 can kaybı kayıtlara geçerken, onu 62 ölüm ile ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg izledi. Nizhny Novgorod bölgesinde 40, Krasnodar'da 39, Sverdlovsk bölgesinde, Başkurdistan'da ise 37 ölüm yaşandı. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 226 bin 353'e ulaştı. Son 24 saatte 34 bin 73 yeni vaka tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 8 milyon 94 bin 825'e yükseldi.

Rusya'da son 24 saatte korona virüsten iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 231 artarak 7 milyon 65 bin 712'ye ulaştı. Nüfusun yalnızca yüzde 31.7'si korona virüse karşı tam olarak aşılanırken, kamuoyu yoklamaları nüfusun yarısından fazlasının aşı olmayı planlamadığını gösteriyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI GOLİKOVA'DAN KESİNTİSİZ TATİL ÖNERİSİ

Vaka ve ölümlerdeki endişe verici artışın ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova dün, ülke çapında 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında kesintisiz resmi tatil önerisinde bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öneriye bugün onay vermesi bekleniyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ise dün, aşılanmamış 60 yaş üzerindeki vatandaşların evde kalması yönünde yeni karar almıştı. Ayrıca işletmelere de personelin en az yüzde 30'unu 25 Ekim'den itibaren 3 ay boyunca uzaktan çalıştırması kuralı getirilmişti.

(İHA)

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