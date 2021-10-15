Polisin müdahalesi minik bebeği hayata döndürdü

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te nefes borusuna süt kaçan 7 aylık bebek, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası ile yeniden nefes almaya başlayarak hayata döndü.

Olay, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği'nde yaşandı. Polis Amirliğine gelen vatandaşın 7 aylık bebeğini emzirmek istemesi üzerine kendisine yer gösterildi. Kadın, bir süre sonra panikle odadan dışarı çıktı. Bebeğin boğazına süt kaçtığını fark eden polis memurları, bebeğe müdahalede bulundu. Polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrası sonrası bebek yeniden nefes almaya başladı. İvedilikle en yakın hastaneye götürülen minik bebek, tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi. - GAZİANTEP

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