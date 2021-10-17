Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı - Haberler
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Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Pekin'de uluslararası eğitim veren bir ilk öğretim okulunun öğrencileri, Yunus Emre Enstitüsüne konuk oldu.

Pekin'de uluslararası eğitim veren bir ilk öğretim okulunun öğrencileri, Yunus Emre Enstitüsüne konuk oldu.

Enstitünün Pekin'deki merkezini ziyaret eden öğrencileri, Pekin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tayfun Kalkan'ın yanı sıra Pekin Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Cansu Körkem, Pekin Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Mehmet Ekizer ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Pekin Görevlisi Jessica Durdu karşıladı.

Kalkan ve Körkem, karşılama ve tanışmanın ardından konferans salonuna davet edilen öğrencilere Türkiye'yi tanıtan sunum yaptı.

Türkiye'nin dünyadaki konumundan, komşularından, Türk yemeklerinden ve adetlerinden bahsedilen sunumda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk hakkında da bilgi verildi.

Program konuklarından, Çinli bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan eğitimci ve tercüman Filiz Ünal, Türk adetleri ve sosyal hayattaki kültürel davranış kalıpları hakkında bilgi verdi. Çocuklar, Türkiye'de insanların "Evet" anlamında başını sallaması, "Hayır" anlamında başını yukarı kaldırması gibi bazı özel jest ve davranışlar hakkında anlatılanları ilgiyle dinledi.

Manevi Türk kız kardeş

Kültürler arası iletişim alanında uzman olan ve dersler veren Çinli akademisyen ve film yapımcısı Li Yingying de programın konukları arasındaydı. 10 yıl önce Kocaeli'nde 3 ay Türk ailenin yanında yaşayan Li, küçüklere Türkiye izlenimlerini anlattı.

Türk misafirperverliğinden çok etkilendiğini vurgulayan Li, birlikte yaşadığı ailenin kızıyla kardeş gibi olduklarını ve hala görüştüklerini ifade etti.

Nazar boncuğu ve şeftali ağacı

Almanya'da yaşayan ikinci kuşak vatandaşlardan, okul öncesi pedagojisi uzmanı, sanatçı Ayşe Emel Gümüş de el sanatları alanında Türk ve Çin geleneklerini birleştiren çalışmasıyla programa konuk oldu.

Eşinin görevi nedeniyle 1 yıldır Pekin'de yaşayan Gümüş, burada Çinlilerin koruyucu olduğuna ve şans getirdiğine inandığı şeftali ağacını Türk kültüründeki nazar boncuğu motifiyle birleştiren özgün el sanatı uygulamasını çocuklara gösterdi.

Gümüş, kendi imal ettiği şeftali ağacıyla yapılmış nazar boncuklarını miniklere hediye etti.

Çocuklar horon oynadı

Askeri Ataşe Ekizer'in kızı Lena Ekizer de Karadeniz yöresel kıyafetleriyle sergilediği folklor gösterisiyle programa renk kattı. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran minik konuklar sahneye çıkarak horon oynadı.

Tanıtım programı, Türk atıştırmalıklarından oluşan yemek ikramının ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı

Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı

Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı

Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı
AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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