Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı Eskişehir'de otomobil ile gelerek motosiklet çalınması güvenlik kameralarına an ve an yansırken, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Hırsızlar önce kameralara sonra Jasat ekiplerine yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de otomobil ile gelerek motosiklet çalınması güvenlik kameralarına an ve an yansırken, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar'a bağlı Kaymaz mahallesinde meydana gelen 'Faili Meçhul Motosiklet Hırsızlığı' olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde otomobil ile gelen 3 kişiden ikisinin motosikleti çaldıkları güvenlik kameralarında tespit edildi. Araştırmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen hırsızlık olayı şüphelileri H.D., Ö.D., Ö.Ç. ve E.E. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda H.D. isimli şüphelinin evinde çalınan motosiklet ele geçirildi. Bulunan çalıntı motosiklet Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Kaymaz'da ikamet eden sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan H.D.,Ö.D., Ö.Ç. ve E.E. isimli şüpheliler, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan şahıslar Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı

Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen İrem Derici Kubilay Aka
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Burak Yılmaz Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırsızlar önce kameralara sonra JASAT ekiplerine yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:57:10. #1.17#