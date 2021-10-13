"OKULLARIMIZDA TÜM SINIF VE KADEMELERE ÜCRETSİZ YARDIMCI KAYNAK DESTEĞİ VERİYORYUZ"

AĞRI (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programı kapsamında Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Şeref defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarda tüm sınıf ve kademelere ücretsiz yardımcı kaynak desteği sağladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Biliyorsunuz, kamuoyunda yardımcı kaynaklarla ilgili spekülasyonlar var. Biz de her ayın ilk haftasında dağıtılan ders kaynaklarına ilave olarak destekleyici yardımcı kaynak ve öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Bu kaynakları, her ayın ilk haftası elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık, Ağrı'da bu materyallerden temel eğitimde 100 bin, ortaöğretimde ise 40 bin adet bastırarak öğrencilerimize ücretsiz dağıtacağız. Aynı zamanda bin tane de tablet dağıtacağız. "

Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de, 81 ilde yüz yüze eğitimde 6 haftayı geride bıraktık. Süreç, planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. " dedi.

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