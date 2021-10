Nizip'te "2. Kitap Günleri" başladı

GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Nizip Kitap Günleri" düzenlenen törenle başladı.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "2. Nizip Kitap Günleri"nin ilçede farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Kitap okumanın ve okuma kültürünü her yaşa yaymanın önemine değinen Gül, "Bu tür etkinlikler öğrenciyle ve öğretmenin kitap ile buluşmasını sağlıyor. Ben Mehmet Sarı Başkanımıza teşekkür ediyor ve her geçen sene daha iyisini yapacağına inanıyorum. Nizip ile Nizip Belediyesi ile başlayan kitap günleri diğer belediyelerimize de örnek olarak bu yıl Şahinbey belediyemizce yapıldı. Nizip her konuda olduğu gibi bu konuda da ilkleri yapmış oldu." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de, Büyükşehir Belediyesi olarak salgın döneminde çocukları evlerinde kitapla buluşturduklarını hatırlattı.

Nizip ilçesine her zaman ve her konuda destek sunduklarını kaydeden Şahin şunları konuştu.

"Nizip okuyorsa Gaziantep okuyor, Nizip mutluysa Gaziantep mutlu ve Nizip huzurluysa, Gaziantep huzurludur diyerek her zaman güzel ilçemiz Nizip'e sahip çıktık ve her konuda desteklerimizi sunduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak artık diyoruz ki alt yapı belediyeciliği bitmiştir insani merkezine alan sosyal belediyecilik başlamıştır ve bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Böylelikle bugün Nizip'i Nizip yapan Nizipliler ve gençleriyle buluşmamıza vesile olan Başkanımıza teşekkür ediyor ve bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise ilkini 2019 yılında gerçekleştirdikleri Kitap Günleri etkinliğine salgın nedeniyle bir yıl ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hedeflerinin bundan sonraki süreçte her yıl kitapseverleri yazar ve kitaplarla buluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Sarı şunları kaydetti:

"20 yazar ile ulusal çapta birçok yayın evinin yer aldığı etkinlik, 31 Ekim tarihine kadar Millet Bahçesi'nde devam edecek. Etkinlik kapsamında çok değerli katılımcılar ve yazarlarımız ilçemizde olacak burada kitapseverlerimizle bir araya gelerek kitaplarını imzalayacaklar yine aynı şekilde yarın akşam ise saat 20.00 da Kapalı Spor Salonumuzda değerli yazarımız ve TRT Program sunucumuz Hayati İnanç beyi hemşerilerimizle buluşturup bir konferans düzenleyeceğiz. Bu etkinliğimize de şimdiden tüm vatandaşlarımızı davet ediyor ve katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin de Nizip Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen kitap günleri etkinliğini önemsediğini belirterek, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür etti.