'Nefes' dans projesi Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor - Haberler
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"Nefes" dans projesi Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat 2020 yılının başından itibaren online eğitim gören ve bu dönemde sahneye çıkma şansını yakalayamamış İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin, çekimleri Süreyya Operası'nda gerçekleştirilen, "Nefes" isimli dans projesine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı Ayfer Zeren, Doç. Dr. Sernaz Demirel ve Doç. Dr. Tan Temel yönetiminde hazırlanan, klasik bale ve modern danstan oluşan, bar ve orta egzersizleri, 4 solo performans ve 2 grup performansının yer aldığı 4 bölümlük projenin yönetmenliğini Serkan Yıldırım, koordinatörlüğünü Çağla Demiralp üstlendi.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, TORK Dans Topluluğu, İÜ Devlet Konservatuarı'na ve Bale Anasanat Dalı Başkanı Oral Yazıcı ve projede yer alan öğrencilerin ebeveynlerinin destekleriyle hayata geçirilen proje, ekim ayı boyunca Akbank Sanat Youtube kanalında sanatseverlerle buluşuyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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