Muğla'da otomobiliyle çoban ve sürüsüne çarpan şüpheli yakalandı

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki çoban ve küçükbaş hayvanlarına çarparak kaçan şüpheli, gözaltına alındı.

Gölbent Mahallesi mevkisinde yol kenarında yaralı bir kişi ve telef olmuş iki küçükbaş hayvanı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede yaralının Ramazan Aydın olduğunu belirledi. 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerindeki cam kırıkları ve araca ait parçaları bulan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin T.C, olduğunu belirleyen ekipler, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve bu yüzden kaza yerinden kaçtığını itiraf ettiği belirtildi.

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