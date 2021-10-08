Mali'deki terör saldırısında ölü sayısı 16'ya yükseldi - Haberler
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Mali'deki terör saldırısında ölü sayısı 16'ya yükseldi

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Mali'deki terör saldırısında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Mali'de askerlerin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren askerlerin sayısı 16'ya çıktı.

Mali'de askerlerin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren askerlerin sayısı 16'ya çıktı.

Ordudan yapılan açıklamada, Bandiagara kenti yakınlarında saldırıya uğrayan konvoyda 16 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.

Çarşamba günü meydana gelen saldırıda ölü sayısı 9 olarak duyurulmuştu.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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