Lübnan Temyiz Mahkemesi, liman patlamasını soruşturan hakimin görevden alınması talebini reddetti - Haberler
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Lübnan Temyiz Mahkemesi, liman patlamasını soruşturan hakimin görevden alınması talebini reddetti

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan Temyiz Mahkemesi, liman patlamasını soruşturan hakimin görevden alınması talebini reddetti

Lübnan Temyiz Mahkemesi'nin, Beyrut Limanı patlamasını soruşturan hakimin "görevden alınma" talebini reddederek, soruşturmanın sürdürülmesi kararı verdiği belirtildi.

Lübnan Temyiz Mahkemesi'nin, Beyrut Limanı patlamasını soruşturan hakimin "görevden alınma" talebini reddederek, soruşturmanın sürdürülmesi kararı verdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi, liman patlamasını soruşturan Yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınması talebiyle 27 Eylül tarihinde yapılan başvuruyu karara bağladı.

Haber de, mahkemenin Bitar'ın görevden alınması talebini reddettiği ve soruşturmanın da kaldığı yerden devam edilmesi hükmü verdiği kaydedildi.

Ayrıca, mahkemenin, dilekçeyi sunanlar hakkında da 500 dolarlık para cezası kestiği aktarıldı.

Eski Lübnan İçişleri Bakanı ve mevcut milletvekili Nihad Maşnuk, 27 Eylül'de soruşturmayı yürüten yargıç Bitar hakkında "görevden alınma" davası açmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan hakim Fadi Savvan, 10 Aralık'ta eski Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Hakim Savvan, 17 Aralık'ta eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini hakim Savvan'dan almıştı.

Savvan'ın yerine de Şubat'ta, Yargıç Tarık Bittar atanmıştı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan Temyiz Mahkemesi, liman patlamasını soruşturan hakimin görevden alınması talebini reddetti - Haberler
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