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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Kulu ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe İmam Hatip Lisesi yakınlarında bulunan bir kavşakta Hamza G. (37) idaresindeki 06 AC 3842 plakalı Tofaş marka otomobil ile Kırkpınar Mahallesi istikametinden gelen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 FL 846 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AC 3842 plakalı otomobil şarampole inerken, diğer otomobil kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hamza G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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