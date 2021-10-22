Karting Şampiyonası 7. Ayak Körfez'de

Minide 12, Formula Juniorda 6, Formula Seniorda 13 ve Formula Masterda 1 olmak üzere toplam 32 sporcunun mücadele edeceği hafta sonunda, tüm kategorilerde üçer yarış gerçekleştirilecek.

23 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarının ardından saat 15.00'ten itibarentüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilirken, 24 Ekim Pazar günü ise saat 11.00'den itibaren ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak. Organizasyon saat 15.30'da düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

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