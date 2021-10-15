'Kars Antlaşması'nın 100. yılı' dolayısıyla pul sergisi açıldı - Haberler
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"Kars Antlaşması'nın 100. yılı" dolayısıyla pul sergisi açıldı

Habermetre - Haberler | Toplum

PTT AŞ, 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Ortakapı mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddesi No: 56 Merkez/Kars adresinde "Kars Antlaşmasının 100. Yılı" Konulu Pul Sergisi düzenleyecek.

KARS (Habermetre) - PTT AŞ, 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Ortakapı mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddesi No: 56 Merkez/ Kars adresinde "Kars Antlaşmasının 100. Yılı" Konulu Pul Sergisi düzenleyecek.

Sergiye özel üretilen "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13-15. 10. 2021 KARS" ibareli özel tarih damgalı zarflar 5, 50 TL bedelle, PTT'ye ait www. filateli. gov. tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.

Ayrıca sergi alanında, "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13- 15. 10. 2021 KARS" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

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Haber: 'Kars Antlaşması'nın 100. yılı' dolayısıyla pul sergisi açıldı - Haberler
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