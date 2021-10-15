"Kars Antlaşması'nın 100. yılı" dolayısıyla pul sergisi açıldı

KARS (Habermetre) - PTT AŞ, 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Ortakapı mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddesi No: 56 Merkez/ Kars adresinde "Kars Antlaşmasının 100. Yılı" Konulu Pul Sergisi düzenleyecek.

Sergiye özel üretilen "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13-15. 10. 2021 KARS" ibareli özel tarih damgalı zarflar 5, 50 TL bedelle, PTT'ye ait www. filateli. gov. tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.

Ayrıca sergi alanında, "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 13- 15. 10. 2021 KARS" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri