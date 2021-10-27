Karamollaoğlu, Keşmir Kara Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Keşmir'in nasıl yönetileceğine Keşmirlilerin karar vereceğine" ilişkin bir Birleşmiş Milletler (BM) kararı bulunduğunu belirterek, "Bu karar hala geçerli ama biz haklı olduğumuz yerde bile o kararın tatbikata konulmasını bir türlü sağlayamıyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin de katıldığı Keşmir Kara Günü etkinliğinde konuştu.

Keşmir ve Filistin'de yaşanan sorunların bütün gayretlere rağmen çözüme kavuşturulamadığını belirten Karamollaoğlu, Keşmir'in 1948'den bu yana devam eden haklı bir direnişle mücadelesini sürdürdüğünü anımsattı.

Müslümanların zaman zaman bir araya gelerek üzüntülerini paylaştığını ancak hiçbir şeyin değişmediğini dile getiren Karamollaoğlu, "İslam ülkeleri bu konuyu kendilerine dert edinmedikçe, bir araya geldiklerinde problemlerimizi ele alıp çözümü için politika üretmedikçe netice alınamadığına da şahit olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ne yapıp yapıp bizim bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için bir yol aramaya ihtiyacımız var. " diye konuştu.

"Keşmir'in nasıl yönetileceğine Keşmirliler karar verir "

Müslüman ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi kuruluşların sorunların çözümünde yetersiz kaldığını ifade eden Karamollaoğlu, zengin bir geçmişe sahip İslam ülkelerinin "aciz bir duruma" düşmemesi gerektiğini söyledi.

Keşmir'in diğer ihtilaflı konulardan farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Çünkü ortada bir Birleşmiş Milletler kararı var. 'Keşmir'in nasıl yönetileceğine Keşmirliler karar verir' deniliyor. Bu karar hala geçerli ama biz haklı olduğumuz yerde bile o kararın tatbikata konulmasını bir türlü sağlayamıyoruz." dedi.

Her zaman Keşmirlilerin yanında olacaklarını belirten Karamollaoğlu, "Eğer bir gün bize şartlar uygun gelir de yetkili olma imkanı tanınırsa da doğrudan doğruya etkili adımları atmada tereddüt göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Keşmir'in bir kısmının Hindistan kontrolü altına girdiği 27 Ekim, Pakistan'da "Kara Gün" olarak anılıyor. Hindistan ise bu günü "Katılım Günü" olarak kutluyor.

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