İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 11 Ekim Pazartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
11 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 11 Ekim Pazartesi 2021 İSKİ su kesintileri! İstanbul'da dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, İstanbul'da hangi bölgelerde su kesildi? İstanbul sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Detaylar sizlerle...
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, İstanbul su kesintisi! 11 Ekim Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? 11 Ekim Pazartesi İstanbul su kesintisi! Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gidecek? İstanbul'da sular saat kaçta geri gelecek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
KAĞITHANE
İlçe : Kağıthane Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.