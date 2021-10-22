İlçemizde KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ve Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) programı kapsamında ilçemiz Uygulama Otelinde toplantı düzenlendi.

Son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES uygulamasına ait toplantıda bir dizi eğitim ve sunum yapıldı. Bilgilendirmede şiddet mağduru veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların akıllı cep telefonlarına yükledikleri KADES uygulamasıyla mağdurların tek tuşla polise ulaşabileceği, bu sayede adres ve isim bildirmek zorunda kalmayacakları aktarıldı. Öte yandan, programda KADES uygulamasından gerçek mağdurların yararlanabilmesi için asılsız ihbarda bulunulmaması konusunda uyarıda bulunularak toplantıya son verildi.

Uygulama otelinde düzenlenen toplantıya Batman Emniyet Müdür Yardımcısı Eren Rençber, Hasankeyf Yazı İşleri Müdürü Ramazan Çiçek, görevli memurlar ve kadın vatandaşlarımız katıldı.

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