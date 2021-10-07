İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 37 Nolu Kararı - Haberler
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İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 37 Nolu Kararı

Habermetre - Haberler | Toplum
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2021 Yılı 37 Nolu Kararı

Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında 05. 10. 2021 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında 05. 10. 2021 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. 17. 09. 2021 tarih ve 36 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 7. Maddesinde karara bağlanan "Tüm Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden eksik aşılı olanlar ile aşısız olanların haftada iki defa PCR testi yaptırarak kurum amirlerine ibraz etmelerinin sağlanması" hususunun iptal edilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

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