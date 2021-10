İkinci Ek Yerleştirme Tercih ve Tanıtım Günleri Başladı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına 2. ek yerleştirme işlemleri 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, 2021-YKS 2. Ek Yerleştirme tercihlerini T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 10: 00'da başlayacak, 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23: 59'da sona erecektir. 2. ek yerleştirme işlemleri ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir; 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans programları ile lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir. Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebileceklerdir. Yüz Yüze Buluşma için Kavacık YerleşkemizdeyizAdaylarımız ve aileleri 16-17 Ekim Cumartesi-Pazar günleri de dahil olmak üzere 18 Ekim Pazartesi akşamına kadar her gün 09. 00 - 17. 00 saatleri arasında Kavacık Yerleşkemizde (Vatan Caddesi No. 69 Kavacık Beykoz) uzman tercih danışmanlarımız ile yüz yüze görüşüp bilgi alabilirler. Online'da Nasıl Buluşuruz? Sosyal mesafemizi koruduğumuz, zorunlu olmadıkça temastan kaçındığımız bugünlerde "Online Tercih Danışmanlığı" ile de buluşabiliriz. Üniversitemizin Aday Öğrenci İlişkileri Ekibi ile görüntülü olarak gerçekleştireceğiniz online tercih danışmanlığı hizmetimiz ile önlisans, lisans programlarımız ve ikinci ek yerleştirme tercihleriniz hakkındaki tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. "Online Tercih Danışmanlığı" hizmetimiz her gün 10. 00-16. 00 saatleri arasında randevulu olarak gerçekleştirilecektir. "Online Tercih Danışmanlığı" için randevu oluşturmak için lütfen 'nudoldurabilirsiniz. Formda Aday Öğrenci İlişkileri Ekibimiz görüşmek istediğiniz günü ve saati belirtmeniz gerekmektedir. Ekibimiz görüşme saatinden biraz önce telefonla irtibata geçerek online platformda buluşmayı sağlayacaktır. Önlisans, lisans programlarımız ve tercihleriniz hakkındaki tüm sorularınızı 'mızdan da iletebilirsiniz. Aday Öğrenci İlişkileri Ekibimiz sorularınızı hemen yanıtlayacaktır. Beykoz Üniversitesi KontenjanlarıÜniversitemizin ek yerleştirmede öğrenci alacağı program ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz. Ek yerleştirme ile üniversitemize yerleşen adaylarımız da %50 burslu kontenjanlarımızı ilk 5 tercihlerine yazıp yerleşmeleri durumunda %25-%60 arasında değişen oranlarda tercih bursundan faydalanabilecektir.

