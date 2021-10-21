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Havza'da cumhuriyet koşusu yapıldı

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da cumhuriyet koşusu yapıldı

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde cumhuriyet koşusu düzenlendi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde cumhuriyet koşusu düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen koşuya 270 sporcu katıldı.

Hilmi Tunalı Caddesi üzerinde 3 farklı kategoride gerçekleştirilen koşu, Mehmet Ali Şahin Spor Tesisi önünden başlayıp Havza Sağlık Meslek Lisesi önünde sona erdi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, gençleri spora teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu amaç için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her yıl düzenlemiş olduğumuz koşuda dereceye giren öğrencilerimize kupaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında verilecek." dedi.

Havza'da cumhuriyet koşusu yapıldı

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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