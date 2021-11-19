HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 19 Kasım 2021, 09: 59

Dörtyol'da çıkan orman yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Çökek yaylası yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangının çıktığı bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 İtfaiye arazözü ve Orman işletme Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı ile 12 personel sevk edildi.

Bölgeye ilk gelen HBB itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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