HABERLER | H.B.B.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HABERLER | H.B.B.

HABERLER | H.B.B.
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarih: 02 Eylül 2021, 19: 53 Bu sene ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor Hentbol Takımı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tarih: 02 Eylül 2021, 19: 53

Bu sene ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor Hentbol Takımı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Geçen sezonlarda Hatay Büyükşehir Belediyespor bünyesinde alt liglerde mücadele eden ve yeni sezonda Hatayspor bünyesine katılan hentbol takımı oyuncuları, teknik ve idari kadrosu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Hatay Büyükşehir Belediyespor Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı ile Hatayspor yönetim kurulu üyeleri de tam kadro katıldı.

Tanıtım toplantısında takımın genel durumunu ve hedeflerini açıklayan Hatayspor Hentbol Şube Sorumlusu Hasan Kılınç, "Takımımızı ve şehrimizi her arenada başarıyla temsil etmek istiyoruz. Savaş hocamızın proje takımı olarak kurduğu bu takım artık Süper Lig'de mücadele edecek. Yeni sezonda yeni başarılara yelken açacağımıza inanıyorum" dedi.

TAZEARSLAN GENÇLERE GÜVENİYOR

Hasan Kılınç'ın ardından söz alan kulüp başkanı Nihat Tazearslan da takımdaki pırıl pırıl gençlerin bordo-beyazlı camiayı başarıyla temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Toplantının finalinde Onursal Başkan Lütfü Savaş düşüncelerini paylaştı.

SAVAŞ'TAN ATATÜRK VURGUSU

Sadece 3 yıl içinde büyük aşamalar kaydedip Süper Lig'e çıkan hentbolcularla gurur duyduğunu belirten Savaş, "Bu takım Savaş hocamızın elinde hentbol ordusuna dönüştü. Buradaki başarı hocamız, oyuncularımız ve yönetici arkadaşlarımızındır. Biz onlara sadece yol arkadaşlığı yapıyoruz. Takımlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlediği için başarı kaçınılmaz oluyor" dedi.

SAVAŞ: BİZİM FELSEFEMİZDE ASLA ALT LİGLERE DÜŞMEK YOK

Savaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Tarihin, kültürün ve medeniyetin olduğu bir şehirde sportif başarının olmaması mümkün değildir. Başarıların artarak devam etmesi için elimizden geleni ortaya koymaya ve tüm ilçelerimizde yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki her sene finallerin kapısından dönen voleybolcularımız da bu sene süper lige çıkacak. Bizim felsefemizde asla alt liglere düşmek yok. Atatürk gibi daima ileriyi ve yukarıyı hedefleyeceğiz. Takımımızın hedefi de Avrupa kupaları olacaktır. Sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyorum. "

Başkan Savaş'ın konuşmasının ardından takım oyuncuları ve teknik kadro tek tek sahneye davet edilerek basın mensuplarına tanıtıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Ali Koç Cristiano Umut Meraş Burak Elmas Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
HABERLER | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 21:55:10. #1.15#

title