HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 02 Eylül 2021, 19: 53 Bu sene ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor Hentbol Takımı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tarih: 02 Eylül 2021, 19: 53

Bu sene ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor Hentbol Takımı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Geçen sezonlarda Hatay Büyükşehir Belediyespor bünyesinde alt liglerde mücadele eden ve yeni sezonda Hatayspor bünyesine katılan hentbol takımı oyuncuları, teknik ve idari kadrosu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Hatay Büyükşehir Belediyespor Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı ile Hatayspor yönetim kurulu üyeleri de tam kadro katıldı.

Tanıtım toplantısında takımın genel durumunu ve hedeflerini açıklayan Hatayspor Hentbol Şube Sorumlusu Hasan Kılınç, "Takımımızı ve şehrimizi her arenada başarıyla temsil etmek istiyoruz. Savaş hocamızın proje takımı olarak kurduğu bu takım artık Süper Lig'de mücadele edecek. Yeni sezonda yeni başarılara yelken açacağımıza inanıyorum" dedi.

TAZEARSLAN GENÇLERE GÜVENİYOR

Hasan Kılınç'ın ardından söz alan kulüp başkanı Nihat Tazearslan da takımdaki pırıl pırıl gençlerin bordo-beyazlı camiayı başarıyla temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Toplantının finalinde Onursal Başkan Lütfü Savaş düşüncelerini paylaştı.

SAVAŞ'TAN ATATÜRK VURGUSU

Sadece 3 yıl içinde büyük aşamalar kaydedip Süper Lig'e çıkan hentbolcularla gurur duyduğunu belirten Savaş, "Bu takım Savaş hocamızın elinde hentbol ordusuna dönüştü. Buradaki başarı hocamız, oyuncularımız ve yönetici arkadaşlarımızındır. Biz onlara sadece yol arkadaşlığı yapıyoruz. Takımlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlediği için başarı kaçınılmaz oluyor" dedi.

SAVAŞ: BİZİM FELSEFEMİZDE ASLA ALT LİGLERE DÜŞMEK YOK

Savaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Tarihin, kültürün ve medeniyetin olduğu bir şehirde sportif başarının olmaması mümkün değildir. Başarıların artarak devam etmesi için elimizden geleni ortaya koymaya ve tüm ilçelerimizde yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki her sene finallerin kapısından dönen voleybolcularımız da bu sene süper lige çıkacak. Bizim felsefemizde asla alt liglere düşmek yok. Atatürk gibi daima ileriyi ve yukarıyı hedefleyeceğiz. Takımımızın hedefi de Avrupa kupaları olacaktır. Sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyorum. "

Başkan Savaş'ın konuşmasının ardından takım oyuncuları ve teknik kadro tek tek sahneye davet edilerek basın mensuplarına tanıtıldı.

Kaynak: Habermetre