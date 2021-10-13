Güvenlik görevlisi silahını temizlerken kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güvenlik görevlisi silahını temizlerken kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Güvenlik görevlisi silahını temizlerken kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı

Kahramanmaraş'ta bir güvenlik görevlisi, silahını temizlerken kazara kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir güvenlik görevlisi, silahını temizlerken kazara kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı.

İddiaya göre, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. (46), silahını temizlerken tabancası ateş aldı.

Yerden seken mermi çekirdeği, önce M.T, daha sonra mesai arkadaşı A.Ç'ye isabet etti.

Silah sesini duyan müze çalışanları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan güvenlik görevlileri M.T. ve A.Ç, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik görevlisi silahını temizlerken kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı

Güvenlik görevlisi silahını temizlerken kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı

Güvenlik görevlisi silahını temizlerken kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı

Güvenlik görevlisi silahını temizlerken kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Fuat Oktay İsmet Uçma Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ezgi Mola Mustafa Keser
Spor Stefan Kuntz Ozan Tufan Burak Elmas Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güvenlik görevlisi silahını temizlerken kendisini ve mesai arkadaşını yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:48:07. #1.11#