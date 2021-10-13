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Güney Kore Milli Günü resepsiyonu düzenlendi

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Güney Kore Milli Günü resepsiyonu düzenlendi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, iki dost ülke olan Türkiye ve Güney Kore'nin, birbirlerini Kore Savaşı'nda tanımış olsalar da çok güçlü bağ kurduklarını belirterek, "Sınır komşusu olmasak da bugün çok yakın iki ülke olduk." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, iki dost ülke olan Türkiye ve Güney Kore'nin, birbirlerini Kore Savaşı'nda tanımış olsalar da çok güçlü bağ kurduklarını belirterek, "Sınır komşusu olmasak da bugün çok yakın iki ülke olduk." dedi.

Güney Kore'nin Milli Gün resepsiyonu Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, Kaymakcı, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, siyasetçiler, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve birçok davetli katıldı.

Davette bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Kaymakcı, Güney Kore'nin Milli Günü'nü en içten duygularla tebrik ettiğini söyledi.

Kaymakcı, Türkiye ve Güney Kore'nin, birbirini Kore Savaşı'nda tanımış olsa da çok güçlü bağ kuran iki dost ülke olduğunu ifade ederek, "Sınır komşusu olmasak da bugün çok yakın iki ülke olduk." diye konuştu.

İki ülkenin 2012'den bu yana süren stratejik ortaklığının ilişkilere farklı boyutlar kattığını vurgulayan Kaymakcı, Türkiye'nin Yeniden Asya girişiminin katkılarıyla da ilişkilerin ilerlemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaymakcı, Türkiye ile Güney Kore'nin bölgesel ve uluslararası boyutta da dayanışma içinde olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Lee de hasat ayı ekimin Türkiye'de olduğu gibi ülkesinde de önemli bir anlam taşıdığını kaydederek, "Ekim ayının ilk günü olan 1 Ekim Silahlı Kuvvetler Günü, 3 Ekim 4354'üncü Ulusal Kurtuluş Günü, 9 Ekim dünyanın en bilimsel alfabesi olduğu söylenen Hangıl'ı (Kore alfabesi) anmak için düzenlenen Hangıl Günü'dür. Bugün ise Türkiye'de Kore kültürünü yaygınlaştıran Kore Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüdür. Bu doğrultuda masalarınız Kore harfleri ve Kore geleneksel tatlıları ile süslenmiştir." ifadelerini kullandı.

Güney Kore ve Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi bağları olduğunu anlatan Lee, iki ülkenin aynı toprakları paylaştığını, aynı dil köklerine sahip olduğunu ve iki halkın aynı soyağacını paylaştığını söyledi.

"İlişkiler 2012'de stratejik ortaklığa yükseltilmiştir"

Lee, Kore Savaşı'nın iki ülke arasındaki en önemli tarihsel olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Kore ile Türkiye, 1957'den itibaren siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlardaki ilişkilerini daha da geliştirmektedir. İki ülke arasındaki ilişkiler 2012'de stratejik ortaklığa yükseltilmiştir ve üst düzey iş birlikleri aktif şekilde yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Ülkeler arasındaki ticaret hacminin 2020'de 7 milyar doları bulduğunu kaydeden Lee, Türkiye'de bulunan 180 Koreli şirketin Türk firmalarla aktif çalışarak Türkiye'nin ihracatına önemli katkıda bulunduğunu vurguladı.

Lee, resepsiyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını aşılarak günlük hayata dönülebilmesi için güzel bir adım olmasını diledi.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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