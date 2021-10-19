YALOVA (Habermetre) - GENÇLER BU KONSERDE EĞLENECEK

Yalova Belediyesi, yaz sezonunda başlattığı "Gençlik Konserleri"ne devam ediyor. Gençlik Konserleri 3, Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi ve Yalova Müzik Kulübü ortaklığında düzenlenecek. Yalova'da yaşayan gençler ve üniversite öğrenimi için Yalova'ya gelen öğrenciler bu etkinlikte buluşacak. İlk olarak Azra'nın sahne alacağı etkinlikler, Dj Yasir, His, Döngü ve Pala isimli sanatçılarla devam edecek. Program, 21 Ekim Perşembe günü saat 18. 00'de Batı Sahil Bandı Etkinlik Alanında başlayacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri