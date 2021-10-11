Fatih Erbakan: 'Milletin derdine nasıl derman oluruz' onun çalışmasını yapıyoruz - Haberler
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Fatih Erbakan: 'Milletin derdine nasıl derman oluruz' onun çalışmasını yapıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih Erbakan: 'Milletin derdine nasıl derman oluruz' onun çalışmasını yapıyoruz

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak biz diğer muhalefet partileri gibi 'başkanlık mı olsun parlamenter sistem mi olsun, yok efendim sen mi cumhurbaşkanı olursun ben mi başbakan olurum' gibi konularla uğraşmayıp iktidar olduğumuz da 'bu milletin derdine...

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak biz diğer muhalefet partileri gibi 'başkanlık mı olsun parlamenter sistem mi olsun, yok efendim sen mi cumhurbaşkanı olursun ben mi başbakan olurum' gibi konularla uğraşmayıp iktidar olduğumuz da 'bu milletin derdine nasıl derman oluruz' onun çalışmasını yapıyoruz. Bizim yaptığımız 'bu milletin derdine derman olunsun da kim derman olursa olsun' siyasetidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Samsun'da düzenlediği sandık başmüşahitleri toplantısında konuştu.

AK Parti'den ayrılıp parti kuran isimleri eleştiren Erbakan, "Bu yeni kurulan partinin başkanı, bakanlık koltuğuna otururken özel sektörün ve devletin borcu 129 milyar dolarken bakanlık koltuğundan ayrıldığı gün toplam borç 400 milyar dolara çıkmış. Asıl borca sen batırmışsın bu ülkeyi. Devletin hazinenin resmi rakamları bunlar. Faize sen batırmışsın. Şimdi de kalkmış sanki yıllarca bakanlık yapmamış gibi hiçbir dahlin yokmuş gibi mevcut iktidara sert eleştirilerde bulunuyorsun. Diğer yeni kurulan partinin başkanı ise başbakanlık koltuğuna oturduğunda Türkiye, Suriye bataklığına saplanmıştı. Yıllarca yaptığı Dışişleri bakanlığı döneminde dış politikada, Ortadoğu'da Amerika'nın postacılığı vazifesi yapan bir anlayışın müsebbibi kendisi. Şimdi de emeklinin işçinin geçim derdinden bahsediyor. Sizin başbakan olduğunuz dönemlerde memurun, emeklinin yıllık maaş zamları yüzde 6 artı. Biz yine diyoruz ki, Milli Görüş bir yana diğer partiler bir yana" diye konuştu.

"81 İLE YÜZLERCE REFAH PROJESİ"

Parti olarak daha herhangi bir seçime girmeden milleti refaha ulaştıracak kaynakları bulmak için dert edindiklerini söyleyen Erbakan, "29 Ekim'de merhum Erbakan Hocamızın doğum gününde lansmanını yapacağımız '81 ile Yüzlerce Refah Projesi' kitapçığıdır. Bu kitap 'milyonlarca işsize nasıl iş ve istihdam oluşturacağız, Türkiye'nin doğusunu Batısını ayırt etmeden üretime istihdama, ihracata yönelik 81 ilde hangi fabrikaları kuracağız, hangi adımları atacağız' bunun kitabıdır. Yeniden Refah Partisi olarak biz diğer muhalefet partileri gibi 'başkanlık mı olsun parlamenter sistem mi olsun, yok efendim sen mi cumhurbaşkanı olursun ben mi başbakan olurum' gibi konularla uğraşmayıp iktidar olduğumuz da 'bu milletin derdine nasıl derman oluruz' onun çalışmasını yapıyoruz. Biz sadece 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti' yapmıyoruz. Bizim yaptığımız 'bu milletin derdine derman olunsun da kim derman olursa olsun' siyasetidir" ifadelerini kullandı.


- Ankara

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