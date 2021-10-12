Eyüpsultan'da taksinin çarptığı at telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da taksinin çarptığı at telef oldu

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'da taksinin çarptığı at telef oldu

Eyüpsultan'da, taksinin çarptığı at telef olurken, yolcu ve şoför hafif yaralandı.

Eyüpsultan'da, taksinin çarptığı at telef olurken, yolcu ve şoför hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-020 Karayolu Göktürk mevkisinde Şevket D. idaresindeki 34 TJD 92 plakalı taksi, başıboş gezen ata çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takside bulunan yabancı uyruklu M.D. ve taksi şoförü olayda hafif yaralanırken, at telef oldu.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor

İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Numan Kurtulmuş
Magazin Amelia Hamlin Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eyüpsultan'da taksinin çarptığı at telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 02:38:34. #1.11#