Enfes gollerin atıldığı Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nda şampiyon belli oldu

Topun bir o kalede, bir öbür kalede olduğu ve birbirinden enfes gollerin atıldığı Excalibur Fıfa 21 Turnuvası sona erdi. Casper ve Intel'in ortaklaşa düzenlediği turnuvanın finallerini binden fazla kişi anlık takip ederken, bolca geri dönüşe tanık olunan şampiyonluk maçında kazanan Excalibur G900'ün de sahibi oldu.

Amansız mücadelelerin yaşandığı ve rakipler arasında her 90 dakikada bolca terin döküldüğü Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın finalleri gerçekleşti. Ön elemelerine 500'e yakın kişinin katılım gösterdiği turnuvanın kazananı 3 Ekim akşamı Twitch platformunda canlı yayınlanan maçlarla belli oldu. 8 oyuncunun finallerde mücadele ettiği Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nda finaller nefes keserken, şampiyon Excalibur'un performans avcısı G900 oyun laptopunu kazandı. Canlı yayınlarda finalistlere desteklerini esirgemeyen ve tezahüratlarını Chat ekranından yapan izleyicilere Excalibur'un oyuncu kulaklığı GH21 hediye edildi.

FİNALLERDE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞLERE TANIK OLUNDU

500'e yakın kişinin katılım gösterdiği turnuva finalleri heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Casper ve Intel sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada ön elemelerden finallere kalan 4 oyuncuya, FIFA severlerin yakından tanıdığı Ege Arseven, ünlü yayıncı Mete "Eastergamers" Özbey ve Fenerbahçe Espor'dan Mert Güven ile Galatasaray Espor'dan Berk Taşçı eşlik etti. 3 Ekim akşamı gerçekleşen canlı yayında maçlar "Best of 3" formatı üzerinden oynanırken, büyük finale kalan İzzet "JATCADY" Artut'un ve Karahan "karahan8" Özçelik'in şampiyonluk mücadelesi ise nefesleri kesti. Adeta "Come Back" mücadeleye tanık olunan ilk maçı 6-3 Karahan "karahan8" Özçelik kazanırken, 2. maçta rakibinin taktiklerini alt üst eden İzzet "JATCADY" Artut oldu. İzleyicilerin direklerden dönen şutlara, enfes gollere ve müthiş geri dönüşlere şahit olduğu son maçı ise İzzet "JATCADY" Artut 5-4 kazanarak şampiyonluğa ulaşırken, büyük ödül Excalibur G900'ün de sahibi oldu.

CHAT EKRANINI TÜRBİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER

FIFA 21'e veda niteliğinde olan turnuva taraftarlarıyla şölene dönüştü. Binden fazla kişinin anlık olarak takip ettiği Excalibur FIFA 21 Turnuvası'nın final müsabakaları adeta bir stadyum havasında gerçekleşti. Seyirciler bu kez tribünde değil, chat ekranında tuttukları tarafları desteklediler. Oyuncuların heyecanlarını en az onlar kadar yaşayan ve tezahüratlarını bir an olsun esirgemeyen futbolseverlere Casper Excalibur da sessiz kalmadı. Final mücadelesi sonrasında izleyicilere oyunun her anında içinde olmayı sağlayan Excalibur GH21 Oyuncu Kulaklığı hediye edildi.

