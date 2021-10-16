Edward Gaming ve T1 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi! - Haberler
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Edward Gaming ve T1 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi!

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Edward Gaming ve T1 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi!

Temsilcimiz Closer'lı 100 Thieves EDG karşısında etkileyici bir galibiyet alsa da gruptan çıkamadı. Emeğine sağlık closerlol

2021 Dünya Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı başaran takımlar belli oluyor. Temsilcimiz Closer'ın mücadele ettiği B grubunda T1 ve EDG ekipleri ilk iki sırayı paylaşarak çeyrek finale yükseldi. Her ne kadar bugün oynadıkları üç maçın ikisini kazansa da NA LCS temsilcisi 100 Thieves, gruptan çıkamadı. Closer'ın liderliğinde son maçta turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen EDG karşısında alınan galibiyetle birlikte 100T, gitmeden taraftarlarını memnun etti.

"Geri döneceğim."

T1, EDG'yi mağlup ederek liderliği eline aldı

Turnuvanın en güçlü üç takımından  biri olarak görülen Edward Gaming'e karşı ikna edici bir oyunla galibiyete uzanan T1, B grubundan lider çıkmayı başardı. LPL şampiyonu EDG ise 100 Thieves'e sürpriz bir şekilde yenilerek grup aşamasını ikinci olarak tamamladı. Çeyrek finallerde diğer grupların birincilerinden biri ile karşılaşacak olan Edward Gaming'in performans düşüşü sürüyor.

Faker, 2016 yılından sonra tekrardan Dünya Şampiyonası'nı kazanmak için yola koyuldu. Çin temsilcilerinin yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra Kore takımları için bir fırsat doğmuş olabilir. RNG ve EDG'nin elenmesi durumunda T1 için kupanın önündeki en büyük engel, LCK finallerinde diş geçiremedikleri Damwon KIA olabilir.

Maçların tamamlanmasıyla birlikte B grubunda oluşan puan durumu

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