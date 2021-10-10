Edirne'den kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonunu ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonunu ziyaret etti.

Güngör, ilçeye bağlı Sarıcaali köyünde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonunu ziyaret ederek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Güngör'e İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz da eşlik etti.

Havsa'da İmar planı revizyon çalışmaları sürüyor

Havsa imar planı revizyon çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Aydın Balkan yaptığı açıklamada, "Havsa Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Yapım İşi" ihalesinin sonuçlandığını ve yüklenici firmayla projenin imzalarının atıldığını belirtti.

Revizyon çalışmaları kapsamında ilçenin havadan ve karadan yapılacak ölçümlerle fotoğraflanacağını aktaran Balkan, "Kullandığımız haritalarımız yenilenecek. İlçedeki tüm projeler ve imar çalışmaları için gerekli olan, en son 1989 yılında yapılarak geçerliliğini yitirmiş haritalarımızı 2022 yılında yenilemiş olacağız." ifadelerini kullandı. ???????

Enez'de 2 proje finansman desteği kazandı

Enez'de Trakya Kalkınma Ajansı'nın proje teklif çağrısı çerçevesinde sunulan 2 projenin finansman desteği kazandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sunulan "21. Yüzyılda Problem Çözme Teknikleri Eğitici Eğitimleri" Projesi ile kaymakamlıkça sunulan "Her Türlü Bağımlılığa Hayır" Projesi finansman desteği kazandı.

Projelerle, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması ve bağımlılıkla mücadele sürecinin en önemli unsurları olan öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde tüm sürecin şeffaflaştırılması hedefleniyor.

Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin İbrahim Tatlıses Mustafa Keser
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Belözoğlu Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:54:45. #1.12#