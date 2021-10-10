İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonunu ziyaret etti.

Güngör, ilçeye bağlı Sarıcaali köyünde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonunu ziyaret ederek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Güngör'e İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz da eşlik etti.

Havsa'da İmar planı revizyon çalışmaları sürüyor

Havsa imar planı revizyon çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Aydın Balkan yaptığı açıklamada, "Havsa Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Yapım İşi" ihalesinin sonuçlandığını ve yüklenici firmayla projenin imzalarının atıldığını belirtti.

Revizyon çalışmaları kapsamında ilçenin havadan ve karadan yapılacak ölçümlerle fotoğraflanacağını aktaran Balkan, "Kullandığımız haritalarımız yenilenecek. İlçedeki tüm projeler ve imar çalışmaları için gerekli olan, en son 1989 yılında yapılarak geçerliliğini yitirmiş haritalarımızı 2022 yılında yenilemiş olacağız." ifadelerini kullandı. ???????

Enez'de 2 proje finansman desteği kazandı

Enez'de Trakya Kalkınma Ajansı'nın proje teklif çağrısı çerçevesinde sunulan 2 projenin finansman desteği kazandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sunulan "21. Yüzyılda Problem Çözme Teknikleri Eğitici Eğitimleri" Projesi ile kaymakamlıkça sunulan "Her Türlü Bağımlılığa Hayır" Projesi finansman desteği kazandı.

Projelerle, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması ve bağımlılıkla mücadele sürecinin en önemli unsurları olan öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde tüm sürecin şeffaflaştırılması hedefleniyor.