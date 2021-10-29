Cumhuriyetin 98'inci yılı Karabük'te coşkuyla kutlandı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler Karabük Kent Meydanı Atatürk Anıtında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Gürel ve Belediye Başkan Vekili Berker, vatandaşların bayramını kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Cumhuriyetin ilan edilişinin 98'inci yılını cumhuriyet kenti Karabük'te birlik, dirlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunarak halk oyunları gösterileri düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kahramanlık türkülerinin yer aldığı konserin ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Törene Vali Gürel, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK