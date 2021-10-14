Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Demirci ilçesine bağlı Talas Mahallesi'ne 1 adet hayvan içme suyu göleti yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yönelik projeleriyle her alanda çiftçinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek hizmetlerine devam ediyor. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesi Talas Mahallesi'ne 1 adet hayvan içme suyu göleti yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Mahallede bulunan yaklaşık 2000 besi hayvanının yanında yaban hayvanlarının da faydalanacağı yeni HİS göleti yapım çalışmaları tamamlandı.

"Üreticiye desteğimiz sürecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göleti yapımı da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Demirci ilçemiz Talas Mahallesi'nde yeni gölet yapım çalışmalarını tamamladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Rüya Tabirleri
Magazin Tamer Karadağlı Edis Ezgi Mola
Spor Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 09:47:18. #1.11#