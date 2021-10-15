Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki ( Osb ) sanayicilerle bir araya geldi.

Güner, OSB Müdürlük salondaki toplantıda, sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

BAKKA desteğiyle OSB İnovasyon Merkezinde kurulan saya eğitim atölyesinde incelemede bulunan Güner, çalışmalar hakkında OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu'ndan bilgi aldı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık da katıldı.

Su deposu temeli atıldı

Bartın'da, yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla su deposu temeli atıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, gazetecilere, yeni dönem için verdikleri sözlerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şiremirçavuş Mahallesi'ndeki yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılayabilmek ve ilerleyen dönemlerde ihtiyaç olması durumunda Gecen Mahallesi'ne de su desteği verebilmek adına projelendirdikleri su deposunun temelini attıklarını ifade eden Balık, "Birinci etap çalışmalarımız kapsamında Orman Bölge Müdürlüğünden kiralanan 2 bin 985 metrekarelik alana 250 tonluk kompozit su deposu yerleştireceğiz. Depomuz otomasyon sistemiyle Türbe Su Arıtma Tesisinden uzaktan müdahale edilebilecek." diye konuştu.