Bağlar Belediyesi'nden menfez köprü ve beton boru döşeme çalışması

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, kış mevsimi öncesinde kırsal yerleşim yerlerindeki menfez köprü ve beton boru döşeme çalışmalarını hızlandırdı.

İki günde 4 yerleşim yerine 20 menfez ve 68 beton boru döşeyen ekiplerin çalışması ile su baskınlarına karşı önlem alınıyor.

Belediye Başkanı Başkan Hüseyin Beyoğlu, Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinin geçmiş yıllarda yaşadığı riskleri göz önünde bulundurarak önleyici çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Aldıkları önlemler sayesinde vatandaşların son iki yıldır herhangi bir sorun yaşamadığını dile getiren Beyoğlu, "Nerede sorun ve eksiklik varsa çözüm odaklı pratik belediyecilik hizmetleriyle gidermeye devam ediyoruz. Önleyici belediyecilik hizmetleriyle muhtemel sel ve su taşkınlarına önlem almanın yanı sıra kırsaldaki ulaşımı da kolaylaştırıyoruz. Vatandaşımızın memnuniyet düzeyi yüzde 100'e ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Aynı hız ve tempoyla diğer yerleşim yerlerindeki çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.