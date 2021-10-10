Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi için DİSK, KESK, TMMOB ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Tren Garı önündeki tören nedeniyle polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı, gara çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.