Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı - Haberler
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Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel
Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

ANKARA'da, 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, olayın 6'ncı yıl dönümünde törenle anıldı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, olayın 6'ncı yıl dönümünde törenle anıldı.

Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi için DİSK, KESK, TMMOB ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Tren Garı önündeki tören nedeniyle polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı, gara çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.

İSİMLERİ TEK TEK OKUNDU

Törene CHP ve HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar katıldı. Katılımcılar, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu '10 Ekim katliamını unutmayacağız' yazılı pankart açtı. Saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve isimleri tek tek okundu.

'SAYGIYLA ÖZLEMLE ANIYORUZ'

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, 10 Ekim'i unutmayacaklarını söyleyerek, "10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan 10 binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyorlardı" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 103 kişinin öldüğünü, 500 kişinin de yaralandığını söyleyen Sakinci, "Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygıyla ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretlerimiz her geçen gün daha da büyüyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından, saldırıda ölenlerin yakınları ve milletvekilleri tarafından gar önündeki anıta karanfil bırakıldı. Öte yandan katılımcılar arasında yer almayan ancak tören alanına girmek isteyen 22 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.


- Ankara
Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri
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