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Almanya'da koalisyon görüşmeleri sürüyor

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da koalisyon görüşmeleri sürüyor

Almanya'da 26 Eylül 2021'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefiyle başlayan görüşmelere devam edildi.

Almanya'da 26 Eylül 2021'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefiyle başlayan görüşmelere devam edildi.

Görüşme sonrasında üç partinin genel sekreterleri yaptıkları açıklamada, 15 Ekim'e kadar koalisyon görüşmelerinin esastan başlatılıp başlatılmayacağına karar vermek için çaba göstereceklerini belirtti.

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, koalisyon müzakerelerinin esastan başlatılmasını tavsiye edip edemeyeceklerine karar vermek için bir temel oluşturmak istediklerini söyledi.

Wissing, vergi ve maliye politikasındaki farklılıklara ilişkin ise bu konularda "adım adım" ilerleyeceklerini belirtti.

Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Michael Kellner de "Ön görüşmelerde önemli olan tüm konular hakkında konuştuk. Farklılıklar daha azaldı." dedi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil de hükümet kurma konusunda daha gidilecek yolun bulunduğunun farkında olduklarını belirterek "Benzerlikler çoğaldı. Bence bu iyi olabilir." ifadesini kullandı.

Seçimlerde SPD birinci gelmişti

FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için öncelikle Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

FDP ve Yeşiller, SPD ile hükümet kurma amacıyla görüşmelere başlama kararı almıştı.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller yüzde 14,8 oy almıştı.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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